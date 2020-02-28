В Крыму начинается передел власти в муниципалитетах

В Крыму начинается муниципальная реформа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госсовета РК приняли в первом чтении проект внесения изменений в республиканский закон о местном самоуправлении. Главная суть: к уже существующем административным единицам (городские, сельские поселения, муниципальные районы и городские округа) добавляются муниципальные округа. Этот статус собираются присвоить 6 крымским городам: Ялте, Феодосии, Судаку, Алуште, Армянску и Евпатории.

«Муниципальным округом является несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Преобразование потребует ликвидации всех органов муниципального управления и проведения новых депутатских выборов о всех шести городах Крыма», – уточняет telegram-канал «Крымская П».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 28.02.20

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