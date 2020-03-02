Крым в разы увеличили объемы экспорта вина и водки на Украину

Крым в разы увеличили объемы экспорта алкогольной продукции на Украину: в 2019 году объемы поставок вина возросли в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом, водки – почти в 4 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом в чтение минувшего года крымские предприятия отгрузили соседям горячительных напитков примерно на 3,2 млн долларов, что выше показателей 2018 года почти в четыре раза. Экспорт вина и водки в натуральном объеме достиг 2,2 млн кг, сообщает NEWS.ru со ссылкой на отчете Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом издание отмечает: по мнению экспертов, на самом деле на Украину крымская продукция не поставляется, а основными потребителями вина и водки выступают ЛНР и ДНР, которые в документах ФТС числятся как украинские территории.

Кстати, ранее сообщалось о том, что Украина является и основным импортером продукции крымских сельхозпредприятий, но эксперты считают, что реальными получателями продуктов питания тоже являются непризнанные республики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.20

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