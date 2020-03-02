Крымские чиновники вернули санаториям-банкротам больше, чем сами же отняли

Крымские чиновники совершают с несколькими здравницами, расположенными на Южном берегу Крыма, какие-то странные манипуляции, которым пока не нашлось объяснения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в стадии приватизации находятся 15 крымских здравниц, в их числе – Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко» (Симеиз) и санаторий «Солнечный» (Алупка).

Первый в украинские времена принадлежал Госкомитету Украины по делам ветеранов. В украинском реестре юридических лиц санаторий до сих пор числится вместе с налоговым долгом 2 млн 168 тыс гривен (примерно 5 млн 500 тыс руб). Один из корпусов «Солнечного» – бывшая дача орловского купца Аполлонова, которого в 1920 году арестовали, и приказом Чрезвычайной Тройки города Алупки, вместе с младшим сыном и зятем расстреляли.

В 2014 году санатории национализировали, а через три года, изъяв из управления минздрава Крыма, передали министерству экономразвития.

Решение о поиске инвесторов для них «связано с отсутствием возможности финансирования из бюджета. Юридическое, бухгалтерское сопровождение и поиск инвесторов будет осуществлять подведомственная министерству Корпорация развития Республики Крым», – сообщило минэкономики РК.

Каким именно образом правительство планировало избавиться от обузы, не уточнялось: «Также министр сообщил о возможности передачи инвесторам основной части имущественных комплексов на конкурсной основе». Министром экономразвития Крыма тогда был назначенец Москвы Андрей Мельников.

В 2018 году пошли упорные слухи о том, что хозяйкой санаториев стала Татьяна Навка, известная не только как фигуристка, но и как богатая супруга пресс-секретаря президента РФ Димитрия Пескова. Сама Навка, хотя и выложила свои фото на фоне южнобережных скал, интерес к санаториям отрицала. Действительно, сегодня база ЕГРЮЛ связывает ее фамилию только с одним объектом в Крыму – добывающим соль кооперативом «Галит» в Прибрежном (Сакский район).

Тот же реестр ЕГРЮЛ сообщает, что уже год оба санатория находятся в стадии ликвидации.

Распоряжением №1-р от 9 января 2018 года из оперативного управления санатория им. Семашко изъяли 29 объектов недвижимости, у санатория «Солнечный» – 26 строений. И всю эту южнобережную недвижимость передали в управление ГАУ РК Санаторий «Прибой», расположенному в Евпатории.

Сегодня сайт «Солнечного» лаконично предупреждает: «Реализация путевок временно приостановлена». Судя по рекламе в интернете, санаторий им. Семашко продолжает функционировать и продавать путевки. Последний отзыв датирован 24 ноября 2019 года: «ценник 3500 за комнату 10 квадратов, в которой две кровати и телевизор, нет даже чайника – два кулера на этаж…».

Дозвониться в санатории по телефонам, указанным на их сайтах не удалось: стационарные ялтинские не отвечают, мобильный, как утверждает оператор, не существует.

Однако их история, отраженная в бумагах правительства, продолжается. 20 февраля совмин Крыма издал распоряжение № 174-р, в котором то же самое недвижимое имущество, расширившись в объемах, снова меняет хозяев.

Санаторию-банкроту им. Семашко в оперативное управление передают все здания, лестницы, подпорные стены, барельеф и – отдельно – бюст наркома Семашко, всего 78 объектов. Санаторию-банкроту «Солнечный» возвращают лечебные и спальные корпуса, котельную, склад и две квартиры – всего 27 объектов недвижимости. В перечнях 2018 года не было квартир в Алупке, как и «Мемориальной беседки с Крестом и изображением Богоматери», композиции «Змея» и наркомовских скульптур в противотуберкулезном санатории.

В минэкономики Крыма объяснять РИА «Новый День» эти активные движения недвижимости по телефону не захотели, предложили написать официальный запрос, подчеркнув: «на бланке».

Симферополь, Ольга Картошина

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