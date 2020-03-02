В ДНР опровергли утверждение Киева о готовности к обмену «всех на всех»

Заявления украинской стороны о готовности до конца марта к обмену удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» не соответствуют действительности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Вчерашнее заявление не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена (предыдущего) не подтвердила нам ни одного человека. По факту, на данный момент формула «всех установленных на всех установленных» практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают», – приводит РИА Новости слова Морозовой.

Напомним, накануне о «полной готовности Киева» к обмену всех удерживаемых до конца марта заявлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее сообщалось также, что Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак обсудили в Минске следующий этап обмена пленными в рамках формата «всех на всех».

Симферополь, Валентин Карамазов

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