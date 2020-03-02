Проектора СевГУ подозревают в получении взятки в особо крупном размере

В Севастополе по подозрению в получении крупной взятки задержан проректор государственного университета Владислав Большенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проректора СевГУ по экономическим вопросам и управлению кампусом задержали еще на прошлой неделе. 28 февраля суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, Большаков получил взятку в размере 5 млн рублей, сообщает «Новый Севастополь».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.20

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