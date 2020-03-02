Княжеские семьи древнего Киева понятия не имели об «украинской грамоте»

Великокняжеские семьи домонгольской Киевской Руси не знали никакой «мовы» и писали исключительно на русском языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют настенные надписи, оставленные членами знатных киевских семей на хорах Софийского собора, построенного в первой половине XI века князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1036 году над печенегами.

Фото с древним текстом на русском языке опубликовал украинский телеграм-канал «История Украины». При этом авторы отмечают, что расписывая стены, члены княжеского рода явно нарушали нормы поведения в храме.

«Почему во всех странах люди в древности оставляли надписи на родном языке и только в Киеве писали на языке «северного соседа»?

«Господи, помози рабе Своей Олисаве, Святополчей матери, руськой княгине» – и ниже находится приписка мужской рукой: «а аз дописал: сыны Святополчии».

Данное «граффити» расположено на хорах Софии. Это место, куда в XI-XIII веках не было доступа простым смертным – здесь молилась великокняжеская семья и их приближенные. Оказывается, что и правители древней Руси не очень отставали от своих подданных в деле писания на стенах», – иронизируют авторы телеграм-канала.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.03.20

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