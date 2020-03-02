Пока мэр Симферополя клянется в верности России, ее дочь отжигает на Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Власть предержащие в Крыму все чаще демонстрируют двойные стандарты: громогласно заявляя о благодарности России, «освободившей полуостров от украинской оккупации», оформляют украинские загранпаспорта, отправляют в Незалежную родственников, приобретают там недвижимость и так далее. В очередной раз подобную широту взглядов проявила семья мэра Симферополя Елены Проценко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елена Степановна старательно демонстрирует лояльность России. И у Вечного Огня сфотографировалась, завив, что для нее это главная достопримечательность Крыма.
И тех, кто 6 лет назад создавал в Крыму отряды самообороны, поприветствовала.
И «вежливых людей» с праздником поздравила, подчеркнув, что они – «символ свободы, Крымской весны и долгожданного возвращения домой – в Россию!»
И, наконец, чтобы ни у кого не осталось сомнений в ее личном выборе, сменила фото обложки своей страницы в соцсетях – теперь там Крымский полуостров в цветах российского триколора.
«И я помню, и память эту передаю детям и внукам! И это наш Крым, наша Победа, наша Память, наша Страна!» – пишет мэр Симферополя, и слезы наворачиваются от этих пронзительных слов.
Тем временем, дочь Елены Степановны Арина Проценко, получив от матери память и благословение, оформила заграничный паспорт Украины (отсюда следует, что у девушки есть паспорт гражданки Незалежной, по которому она спокойно въезжает в соседнее государство) и отожгла в одном из клубов Киева – столицы страны, за освобождение Крыма от которой мэр Симферополя горячо благодарит участников самообороны и «вежливых людей» и в которой уже который год пытаются запретить праздновать 9 мая.
Видео своих приключений в Незалежной Арина Проценко выложила в Instagram. Правда, страничку – видимо по требованию матери – быстро закрыли, но видео успело разойтись по соцсетям.
Арина Проценко веселится в Киеве
На Украине ситуацию сочли нерядовой – о ней даже написали СМИ, а в Крыму история никого не удивила: все знают, что большинство чиновников и депутатов сохранили украинские паспорта и «мотаются» в Незалежную в расчете на какие-либо преференции.
Напомним, в декабре прошлого года на границе Украины и Крыма задержали члена регионального политического совета Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, ездившего в Незалежную оформлять загранпаспорт. В отличие от всех предшественников¸ задержанных при подобных обстоятельствах, его не стали обвинять в измене, инкриминировав лишь посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кучерявый такое великодушие оценил и начал активно сотрудничать со следствием.
Симферополь, Анна Карпенко
Симферополь. Другие новости 02.03.20
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