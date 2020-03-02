Крымские предприятия хотят засекретить свое участие в госзакупках

Крымские предприятия хотят скрыть свое участие в государственных закупках. Об этом сообщила сенатор от РК Ольга Ковитиди по итогам совещания по вопросам диверсификации предприятий ОПК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о том, чтобы засекретить итоги торгов. Таким образом предлагается защитить от санкций заказчиков, в чьих конкурсах выигрывают крымские предприятия.

«Целый ряд нашей продукции сегодня востребован, – заявила Ковитиди. – Мы не можем себе позволить, чтобы предприятия, которые изготавливают эту продукцию, были известны, поскольку это может накладывать определенные проблемы на компании, с которыми мы сотрудничаем».

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 02.03.20

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