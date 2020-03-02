Скандал в Симферополе: мэрия не позаботилась о безопасности горожан во время празднования Масленицы

Власти Симферополя не позаботились о безопасности горожан во время празднования Масленицы: в местах массовых гуляний не было даже медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время праздника в парке Тренева устроили конкурс, кто дальше прыгнет. Соревноваться пришлось на ковровой дорожке, уложенной просто на бетон и ничем не закрепленной. Один из участников поскользнулся, упал на спину и потерял сознание. Но оказалось, что медики в парке не дежурила. Вызывать их пришлось со станции скорой помощи – бригада ехала около получаса.

В администрации Симферополя попытались отговориться тем, что градоначальница Елена Проценко работает в этой должности всего 4 месяца. «До нее 5 лет и 8 месяцев после воссоединения с Российской Федерацией (2014 год) городом руководили другие известные крымчане. Они сделали многое на благо Симферополя. Продолжаем работать для горожан», – говорится в официальном ответе мэрии.

Это заявление вызывает много вопросов. Например, чем известна Елена Проценко, кроме того, что до назначения на пост главы городской администрации курировала рынки?

Или какое отношение заслуги предыдущих градоначальников имеют к явным провалам в организации Масленицы 2020 года?

Или сколько еще должна проработать Елена Проценко, чтобы понять, что скорая, как и полиция, должна дежурить на любых массовых мероприятиях?

На самом деле, глава города обязана была уяснить это с первого дня, так как главная задача муниципалитета – это обеспечение безопасной жизнедеятельности его жителей. И массовые мероприятия проводятся не с кондачка, а тщательно готовятся: создается оргкомитет, который прорабатывает все вопросы. И безопасность среди них ключевой.

И если Елена Проценко до сих пор этого не знает, то что она вообще делает в кресле градоначальника? Но, возможно, Елена Степановна была занята другими важными делами? Тогда она должна была назначить ответственного заместителя, который обязан все вопросы подготовки проработать. И то, что подчиненные Проценко этот вопрос безопасности пропустили, ярко характеризует и их профессионализм, и профессионализм их начальницы, которая во главу своей кадровой политики ставит все что угодно, только не профессиональные качества кандидатов.

В этом контексте фраза «Продолжаем работать для горожан» и вовсе звучит угрожающе.

Симферополь, Анна Карпенко

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