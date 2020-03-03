Большинство украинцев не верит, что в Донбассе идёт война с Россией

До сих пор значительная часть Украинцев (43,6%) считает, что в Донбассе украинская армия воюет с вооружёнными силами России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса киевской социологической компании «Центр Разумкова». Опрос проводился в конце февраля.

Между тем, в июле 2014 года, по данным украинской социологической службы «Рейтинг», 58% жителей «Незалежной» были твёрдо убеждены в том, что на востоке страны идёт война между Украиной и Россией.

Сегодня 38,5% граждан уверены, что конфликт в Донбассе возник из-за внутренних причин, а боевые действия ведут украинцы с украинцами.

Из них, 18,7% считают, что на востоке воюют украинские сепаратисты, а Россия им оказывает помощь. 14% называют конфликт гражданской войной между пророссийски и проукраински настроенными гражданами страны. 6% говорят о том, что украинцы народных республик Донбасса ведут вооружённую борьбу за независимость от Киева.

Неожиданно большое число опрошенных (9,6%) считают, что на территории Украины идёт гибридная война между Россией и США руками украинцев.

Уточняется, что опрос не затронул граждан, проживающих на территориях подконтрольных ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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