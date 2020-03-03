Крымчане могут остаться без привычного постпасхального выходного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году православная Пасха отмечается 19 апреля. В Крыму этот праздник входить в число особых и отмечается дополнительным выходным в понедельник сразу после «красного дня». Но текущий год может стать исключением.

Как сообщил источник РИА «Новый День» в правительстве РК, Кремль настойчиво рекомендовал отменить постпасхальный праздный понедельник или перенести выходной на другой день.

Напомним, 22 апреля состоится голосование за внесение поправок в Конституцию России, этот день тоже будет объявлен выходным. И велика вероятность, что многие крымчане, воспользовавшись случаем, устроят себе каникулы и уедут на природу, а не пойдут на избирательные участки.

Официально решение по постпасхальному понедельнику еще не принято, но ранее озвученная рекомендация Москвы уже взята на вооружение: сегодня глава РК Сергей Аксенов заявил, что Ялтинский международный экономический форум, запланированный на 23-25 апреля, перенесен на более поздний срок. Официальная причина, кончено же, звучит более внушительно, чем голосование по Конституции или другие политические нюансы:

«Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, – сообщил Аксенов. – Причина переноса форума – распространение коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать.

О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность».

Симферополь, Анна Карпенко

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