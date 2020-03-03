Причал в Алупке таки реконструируют (ФОТО)

История с аварийным причалом в Алупке сдвинулась с мертвой точки. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на реконструкцию объекта. В роли главного проектировщика выступило ООО «Дагестанский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта». Заказчик проекта – ГУП РК «Крымские морские порты».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, пассажирский причал, расположенный в Алупке у подножия Воронцовского парка, построен в 1981 году. Пирс представляет собой конструкцию эстакадного типа на свайном основании с монолитным железобетонным верхним строением.

Сейчас он находится в аварийном состоянии.

В ходе обследования было выявлено, что сильной коррозии подверглись металлические сваи, арматура ростверка, повреждены бетонная поверхность сооружения, швартовые и отбойные устройства. Дальнейшая эксплуатация конструкции, по оценкам экспертов, представляет прямую опасность для пассажиров и судов, поэтому сооружение будет полностью демонтировано.

На месте старого причала построят новый пирс эстакадного типа со свайным основанием. Длина сооружения составит 89,5 м, пассажирооборот – до 390 тысяч человек в год.

На территории причала проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство наружного освещения, перильного ограждения по периметру верхней части пирса и соединительной эстакады, а также оборудование отвода поверхностных дождевых стоков.

Проект предусматривает создание условий для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа на причал людей с ограниченными физическими возможностями.

Отметим, осенью прошлого года транспортная прокуратура потребовала расторгнуть договор между ГУП РК «Крымские морские порты» и ООО «Дагестанский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта» («Дагморниипроект»), заявив, что компания победила в конкурсе на проектирование незаслуженно, а сам тендер проведен с нарушениями федерального законодательства.

Во-первых, подрядчик не соответствовал требованиям конкурсной документации и не должен был участвовать в тендере. Однако заказчик повысил компании баллы за опыт выполнения подобных заказов. В результате «Дагморниипроект» получил заказ на 7,9 млн рублей, но сровал сроки выполнения – проект должны были сдать в 2018 году.

В октябре 2019 года Госэкспертиза сочла проектную документацию, наконец, выполненную подрядчиком, некачественной и выдала отрицательное заключение. А прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд, потребовав отменить результаты конкурса и признать контракт недействительным.

Суд требования прокуратуры поддержал и обязал «Дагморниипроект» вернуть полученные деньги. Однако, как видим, сотрудничество компании с ГУП РК «Крымские морские порты» продолжилось. Сроки и стоимость строительства пока не озвучиваются.

Алупка, Лиана Макоба, Евгений Полак

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