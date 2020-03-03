В Киеве заявили, что термин «Европейский союз» придумал и ввёл Гитлер

ЕС обязан своим названием вождю нацистской Германии Адольфу Гитлеру, который ввёл понятие «Европейский союз» в дипломатический оборот во время своего правления.

Затем его отменили, однако лидеры европейских государств, выждав без малого 40 лет, вернулись к этому термину, придуманному лидером III рейха.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Сергей Белашко.

«Само понятие «Европейский союз» было впервые введено в оборот публично Адольфом Гитлером. До этого, когда описывали проекты европейской интеграции, использовался такой термин, как «Соединённые штаты Европы».

И если почитать идеологов и публицистов конца XIX – начала XX века и в межвоенный период, то используется именно эта терминология. И затем, с подачи Гитлера, в дискурс начало входить понятие «Европейский союз».

Но после Второй мировой войны это понятие было отменено, использовалось понятие «Сообщество». Если помните, в 1953 году было создано Европейское экономическое сообщество. Хотя, по сути дела, это был Европейский экономический союз», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.20

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