«Нерентабельно»: Минск отказал Белорусской общине Крыма в открытии прямого авиа и жд сообщения с полуостровом

Белорусская община Крыма получила от «Белавиа» и Белорусской железной дороги ответы на письма с просьбой открыть прямое сообщение с российским полуостровом. В обоих ответах пришёл отказ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам главы общины Романа Чегринца, основанием для отказов послужили «экономические» причины.

«Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании «Белавиа». Письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика», – цитирует общественника РИА Новости.

Белорусская жд сослалась на логистический фактор, пояснив, что в Крым уже имеются «альтернативные варианты проезда».

Авиакомпания «Белавиа» быстро посчитала, что для неё прямые авиарейсы Минск-Симферополь – нерентабельны, поэтому летящие в Крым белорусы пользуются транзитными маршрутами через Санкт-Петербург и Москву.

Роман Чегринец добавил, что теперь Белорусская община Крыма ждёт от МИД Республики Беларусь ответа на предложение открыть консульство в российском Симферополе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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