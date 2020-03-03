«Нерентабельно»: Минск отказал Белорусской общине Крыма в открытии прямого авиа и жд сообщения с полуостровом

Белорусская община Крыма получила от «Белавиа» и Белорусской железной дороги ответы на письма с просьбой открыть прямое сообщение с российским полуостровом. В обоих ответах пришёл отказ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам главы общины Романа Чегринца, основанием для отказов послужили «экономические» причины.
«Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании «Белавиа». Письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика», – цитирует общественника РИА Новости.
Белорусская жд сослалась на логистический фактор, пояснив, что в Крым уже имеются «альтернативные варианты проезда».
Авиакомпания «Белавиа» быстро посчитала, что для неё прямые авиарейсы Минск-Симферополь – нерентабельны, поэтому летящие в Крым белорусы пользуются транзитными маршрутами через Санкт-Петербург и Москву.
Роман Чегринец добавил, что теперь Белорусская община Крыма ждёт от МИД Республики Беларусь ответа на предложение открыть консульство в российском Симферополе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 03.03.20
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