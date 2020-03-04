В Крыму появился очередной дом-фантом: строят в рамках ФЦПА, но скрываю для кого

Крымские чиновники делают секрет из стройки, от которой отказались уже два продрядчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство жилого дома в Керчи» был объявлен в октябре 2019 года. Заказчиком выступило Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление (ИСУ) Республики Крым». Стоимость работ – 121 млн руб, срок окончания строительства 4-этажного дома в районе улицы Рыбакова – не позднее 28 февраля 2022 года.

В техзадании на строительство дома есть такой момент: «Источник финансирования – бюджет республики Крым (субсидии из федерального бюджета предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»). Из-за чего можно было предположить, что дом строится для какой-то особой категории керчан: детей-сирот, или тех, чьи участки пришлось использовать при строительстве Крымского моста, или расселяемых из аварийного жилья и так далее.

Конкурс успешно прошел, его выиграло ООО Строительная компания «Югспецчтрой» с хутора Дербентский из Краснодарского края. Компания имеет уставный капитал 10 тыс руб и пятерых работников. Цена подряда в ходе торгов не понизилась. Однако в проекте госконтракта был пункт о том, что подрядчик должен в 10-дневный срок издать приказы о назначении лиц, ответственных за производство работ и предоставить специальные журналы. «Югспецстрой» не смог договориться с заказчиком об изменении этих условий и от заключения контракта отказался. В январе 2020 года ИСУ похлопотало, и хуторян внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«Запасным» подрядчиком для строительства дома было московское ООО «Техносистема», занявшее в конкурсе второе место. Эта фирма имеет 200 тыс руб уставного капитала и семерых работников. Но и москвичи не стали подписывать контракт – не преодолели разногласия с заказчиком. К тому же оказалось, у подрядчика что-то не то с банковской гарантией и указанными ранее реквизитами. Его тоже признали участником закупки, уклонившимся от заключения государственного контракта. Правда, еще не внесли в «черный» реестр. В картотеке арбитражных дел можно найти несколько исков к ООО «Технеосистема».

«Новый День» попытался расспросить заказчика – ИСУ – о подробностях, сопровождающих неудачную закупку. И выяснилось, что объект имеет все признаки дома-фантома.

Во-первых, представитель заказчика, чья фамилия и телефон указаны в конкурсной документации, сообщила, что это «просто дом» – ни для каких-то сирот или переселенцев. Во-вторых, на вопрос, почему же он входит в ФЦП и почему стройку поддерживают крымский и федеральный бюджеты, подозрительно спросила: «А вы с какой целью интересуетесь?».

Не было ответа и на вопрос, является ли дом социальным жильем для очередников. Что будет дальше – объявят новую закупку. На простой вопрос: с той же суммой? Она ответить отказалась.

Месяц назад совмин отчитался о том, что вице-премьер правительства Евгений Кабанов проинспектировал в Керчи именно объекты ФЦП – по многим из них там зафиксировано отставание от графика. Таинственный дом на улице Рыбаков в релизе не упоминался.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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