Население Крыма растет за счет Севастополя

Население Крыма растет за счет миграции и, в основном, в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 6 лет в составе России число постоянных жителей полуострова увеличилось на 8%. Этот показатель обеспечен демографической ситуацией в Севастополе, так как Республика Крым до сих пор не может достичь дороссийского уровня.

Так, в январе 2014 года в РК официально жили 1 млн 958 тыс 504 человек. К июлю численность населения республики сократилась на 74 тысячи – до 1 млн 884 тыс 473 человек. К октябрь показатель немного увеличился – на 7 тысяч, и с тех пор медленно рос до 2018 года, когда достиг 1 млн 913 тыс 731 крымчан.

Однако потом опять снизился. И на 1 января 2020 года число постоянно проживающих в РК составило 1 млн 912 тыс 25, что, по официальным данным, на 875 человек больше, чем год назад. « Увеличение численности населения произошло за счет положительного сальдо миграции – 8,4 тысячи человека, – сообщила сегодня замруководителя Крымстата Наталья Григорь. – Это скомпенсировало естественную убыль населения, которая составила 7,6 тысячи человек». Отметим, основными причинами смерти крымчан являются болезни системы кровообращения – на них приходится 56% летальных исходов и новообразования – 16%.

По данным Крымстата, 54% осевших в РК мигрантов – это переселенцы из других регионов России, еще 31% – граждане стран СНГ, более двух третей из них – украинцы.

Добавим, что в Севастополе численность населения за 6 лет выросла на 17% – с 383 тысяч 896 человек до 448 тысяч 829.

В целом на Крымском полуострове сейчас постоянно живут 2 млн 360 тыс человек, что на 18,5 тыс больше, чем в январе 2014 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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