В Крыму пересмотрят меру пресечения подросткам, готовившим теракты

5 марта – Верховный суд Крыма рассмотрит апелляции адвокатов подростков, арестованных за подготовку терактов в Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля в Крыму задержали подростков 15 и 16 лет: парни собрали взрывные устройства по инструкциям из Интернета, испытали их на домашних животных и собирались привести в действие в двух образовательных учреждениях. Суд отправил обоих под стражу на 2 месяца.

Защита просит смягчить меру пресечения.

Напомним, один из задержанных попал в поле зрения ФСБ еще осенью 2018 года – он разместил в соцсетях одобрительные комментарии о Владиславе Рослякове, устроившем бойню в Керченском политехническом колледже. При этом в учреждения, где учились подростки – один в керченской школе №15, другой – в Керченском морском техническом колледже – особ серьезных претензий к их поведению до ареста не высказали.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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