Премьер-министр Украины Алексей Гончарук снова подал в отставку: вопрос рассмотрят сегодня на внеочеродном заседании Верховной рады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление глава украинского кабмина написал накануне. Сегодня его уже рассмотрел комитет Рады по организации государственной власти: за проголосовали 23 и 25 членов комитета.

Обсуждение на общем заседании Рады назначено на 16 часов по местному времени (17:00 мск). Если за отставку проголосует не менее 226 депутатов, Гончарук сложит полномочия, и вместе с ним уйдет все правительство.

По предварительным данным, на пост премьер-министра прочат Дениса Шмыгаля, в данный момент занимающего кресло вице-премьера по вопросам развития общин и территорий. Пост министра кабинета министров может занять Олег Немчинов, сейчас на этой должности Дмитрий Дубилет.

А вот на должность министров экономики, АПК и одного вице-премьера подходящие кандидатуры подобрать пока не могут: несколько человек, которым предложили эти посты, отказались.

Напомним, Гончарук уже подавал прошение об отставке в январе текущего года. Но тогда президент Украины Владимир Зеленский отставку не принял.

Киев, Платон Ефимчук

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