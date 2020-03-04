В Крыму обнаружили останки человека с редкой «каменной» болезнью

В Крыму обнаружили останки человека, доказывающие с редким генетическим заболеванием, которое не научлись лоеч. Находка сделана на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея, в ходе археологических раскопок склепа № 4 (XI-XIII века н.э.) были выявлены останки двух мужчин с хорошо сохранившимися грудными костями (sternum).

На первом фото представлена кость мужчины, которому было 45-55 лет, а на втором – останки человека старше 50-ти лет. Об этом, в числе прочего, свидетельствует состояние суставных поверхностей.

«Если первую кость можно назвать «здоровой», то вторая является ярким примером окостенения грудинно-реберных связок, – поясняют в музее. – Российские и американские ученые сходятся во мнении, что это крайне редкое генетическое заболевание – фибродисплазия, при котором мышцы, сухожилия и связки постепенно трансформируются в кости. У человека появляется «второй скелет», не несущий никакой практической пользы. Первые упоминания о болезни в медицинских хрониках появились еще 400 лет назад, но она остается неизлечимой и по сей день. Клинические исследования проходят только в нескольких лабораториях мира.

Останки в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» доказывают, что фибродисплазия встречалась намного раньше, чем ее впервые задокументировали, но как люди боролись с этим недугом – неизвестно».

Добавим, что фибродисплазия – одно из самых тяжелых генетических заболеваний, тело словно каменеет, становится трудно дышать из-за поражения межреберных мышц и жевать твердую пищу, так как «каменеют» даже мышцы челюсти. Человек постепенно становится полностью зависимым от посторонней помощи. Четкой схемы лечения нет до сих пор: можно лишь облегчить течение заболевания с помощью медикаментов, но не устранить причину. Любые операции при фибродисплазии запрещены.

Севастополь, Лиана Макоба

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