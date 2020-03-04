Крымчан заставят экономить воду, несогласным придется раскошелиться

В Крыму вводится дифференцированный тариф на воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с приказом Госкомитета по ценам и тарифам РК от 27 февраля, тариф вводится в Алуште, Евпатории, Керчи, Саках и Феодосии на период 1 апреля по 30 сентября 2020 года для физических лиц, у которых установлены приборы учета.

Так, при потреблении воды до 3 кубометров на 1 человека в месяц действующий тариф (31,55 рублей) тариф сократится на 20% и составит 25,24 руб за 1 кубометр.

Если потребление составит от 3 до 5 кубометров в месяц, то тариф сохранится на прежнем уровне – 31,55 рублей.

За потребление в объеме от 5 до 7 кубов придется платить в 2,5 раза дороже – по 78,88 рублей за каждый «лишний» куб.

Свыше 7 кубометров тариф возрастет до 173,53 рублей за дополнительный куб.

Например, при фактическом потреблении семьи из 3 человек до 15м3 в месяц платеж будет рассчитываться по следующей схеме: 9 кубов семья оплатит по тарифу 24,25 рублей, остальное – по тарифу 31,55 рублей за каждый кубометр.

«Применение такого вида тарификации направлено на рациональное использование дотируемого из республиканского бюджета ресурса питьевого водоснабжения», – заявили в ГУП «Вода Крыма».

Нормативы потребления воды не меняются, минимальная санитарная норма потребления, предусмотренная СанПиНом, составляет 54 литра в сутки на человека или 1,62 кубометра в месяц.

Для того, чтобы избежание некорректных начислений за потребленный с 1 апреля объем воды жителей Алушты, Евпатории, Керчи, Саки и Феодосии просят провести сверку количества зарегистрированных и фактически проживающих человек в квартире или доме.

Отметим, что в списке, опубликованном на сайте ГУП «Вода Крыма», нет Судака, однако в разделе «Тарифы» для этого города тоже приведена дифференцированная схема начислений.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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