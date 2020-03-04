В Крыму разработали рецепт низкокалорийных сладостей из цветов и трав

В Крыму разработали технологию производства желейного мармелада со сниженной калорийностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, для приготовления сладостей используют сахар, крахмальную патоку и агар, но основными ингредиентами являются гидролаты и эфирные масла мяты, розы, лаванды, чабреца, шалфея. Это позволяет создать продукт с оригинальным вкусом и гораздо меньшим числом калорий, чем мармелад, приготовленный по традиционным технологиям.

«Традиционный мармелад имеет калорийность 320 ккал, а наш продукт – 230 ккал, – уточнила доцент кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства вуза Татьяна Калиновская. – Кроме того, наша технология позволяет заменить сахар другими подсластителями для создания изделий диетического назначения».

Калиновская подчеркивает, что никаких искусственных добавок при изготовлении мармелада не используется, все компоненты натуральные. При этом себестоимость разработанных крымскими учеными сладостей ниже, чем традиционных аналогов, так как при приготовлении не используется фруктовое пюре.

«Все образцы мармелада получили высокие оценки органолептических показателей от потребителей. Большинство охарактеризовали вкус продукта как ярко выраженный, характерный для каждого наименования. Наивысший балл за вкусовые качества получил мармелад на основе гидролатов розы и мяты», – добавила доцент.

На новую технологию приготовления мармелада вуз получил патент.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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