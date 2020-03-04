На Украине сменили премьер-министра

Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Как уже сообщал «Новый День», глава украинского кабмина написал заявление об уходе. Это уже вторая попытка сложить полномочия. Первый раз Гончарук собирался уходит в середине января, но тогда его не опустил президент Зеленский. Теперь ситуация кардинально изменилась.

Внеочередное заседание Рады было собрано по просьбе главы государства. Выступая перед депутатами, Зеленский резко раскритиковал деятельность правительства: «Экономика брала разгон, но споткнулась и рискует проехать лицом по земле», – заявил он.

Президент возложил на правительство ответственность за провал поступлений в бюджет (недобор с начала года составил около 16 млрд гривен), падение промышленности (минус 5%), хаос с коммунальными платежами, срыв реформы здравоохранения и невыполнение социальных обязательств.

Были у кабмина и достижения: «Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца», – заявил Зеленский.

В итоге за отставку Гончарука, а вместе с ним и правительства, проголосовали 353 депутата при необходимом минимуме 226.

Новым премьер-министром стал Денси Шмыгаль – его кандидатуру поддержал 291 депутат.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.03.20

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