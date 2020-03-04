Владимир Устинов: Меры, предпринимаемые для улучшения качества питьевой воды в Крыму, неэффективны

Износ сетей водоснабжения в Крыму составляет 75%. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке регионов ЮФО, РК по состоянию водопроводов находится на 6 месте из 8. Лучшая ситуация в Севастополе – там износ составляет всего 57%, худшая – в Астраханской области (83%).

Отметим, что изношенность сетей ведет к большой утечке воды, которой в Крыму и так не хватает. Этот показатель составляет в разных частях полуострова от 40% до 70%.

По словам Устинова, меры, предпринимаемые для улучшения качества питьевой воды, неэффективны: «В Республике Крым при реализации государственной программы, предусматривающей строительство и модернизацию очистных сооружений, насосных станций, коллекторов и других объектов, допущены нарушения порядка и условий предоставления субсидий муниципальным образованиям, процедур закупок для государственных и муниципальных нужд», – подчеркнул полпред.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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