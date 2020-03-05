В Крыму побит температурный рекорд: днем 4 марта воздух в Симферополе прогрелся до плюс 27,4 градуса. Предыдущий наивысший показатель для этого дня был зафиксирован в 1925 году – плюс 21,3 градуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало марта в крымской столице в текущем году выдалось необычно теплым – средние температуры 4 минувших дней на 8,5 градусов превышают норму. А вчерашний день превзошел норму почти на 16 градусов.

Однако побить абсолютный температурный рекорд всего месяца пока не удалось: он был установлен в 1940 году, правда в конце периода – 29 марта столбики термометров поднялись до плюс 28,7. Наивысшем показателем для первой декады марта является уровень, зафиксированный в 1962 году: 7 марта воздух в Симферополе прогрелся до 27,6 градуса.

Сегодня столбики термометров могут подняться до 22 градусов. И в этом случае тоже будет установлен рекорд: пока самый высокий показатель для 5 марта – 21,7 градуса (1995 год).

Отметим, что на побережье сейчас гораздо прохладнее: на ЮБК и в Керчи сегодня прогнозируется не выше плюс 16, в Севастополе – до плюс 17.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.03.20

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