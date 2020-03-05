В министерстве промышленности Крыма появился временный руководитель

У министерства промышленной политики Республики Крым появился временный руководитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнять обязанности министра будет Елена Элекчян. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Элекчан работает в министерстве с 2014 года: сначала занимала пост начальника управления промышленного комплекса, а с июля 2017 является заместителем главы ведомства.

Напомним, министра промышленной политики РК Андрей Васюта ушел в отставку в начале февраля.

Симферополь, Лиана Макоба

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