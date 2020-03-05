Власти Украины заявили о запрете массовых мероприятий: ограничительные меры принимаются для профилактики заболеваемости коронавирусом.

«Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, что сократить места массового скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем»– сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с помещенными в карантин в Нижних Санжарах.

Кстати, ни у кого из эвакуированных из Уханя и их сопровождавших коронавирус не обнаружили, срок обсервации завершен, заявила бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Между тем, сегодня в Черновицкой области с подозрением на опасную инфекцию госпитализировали двух человек, вернувшихся из Италии.

Напомним, что первый подтвержденный случай корнавируса на Украине тоже зафиксирован в Черновцах. Заболевший мужчина, как и госпитализированные сегодня, путешествовал по Италии. Его семью под давлением местных жителей пришлось эвакуировать из собственной квартиры: горожане грозили, что в противном случае начнут перекрывать дороги либо передут к более радикальным мерам воздействия.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.03.20

В министерстве промышленности Крыма появился временный руководитель. / В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении могилы неизвестного солдата. / «Заминированный» самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Симферополе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»