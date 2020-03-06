Генерального прокурора Украины отправили в отставку

Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку отправили в отставку: на внеочередном пленарном заседание Верховной Рады недоверие ему выразили 263 депутата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее президент Зеленский высказывал недовольство тем, что действия Рябошапки подрывают авторитет украинской власти. Еще одним поводом для увольнения послужил отказ генпрокурора предъявить подозрение экс-главе государства Петру Порошенко.

Рябошапка, выступая вчера в Раде перед депутатам, использовал Сицилианскую защиту, оскорбив народных избранников: «Люди оценили, что работа негативная, еще до отчета генерального прокурора. Уже «разобрались». Некоторые из них закончили только школу, зато они уже «понимают», как работает Офис генерального прокурора. Некоторые из них по слогам читают», – заявил генпрокурор.

Ряд экспертов заявили, что увольнение Рябошапки – это смена курса Украины от зависимости от запада к восстановлению государственного суверенитета. Другие смотрят на ситуацию более пессимистично.

«Сама по себе отставка Рябошапки объясняется довольно приземленными вещами. Зеленскому не понравилось, что генпрокурор общается с послами, через его голову, что подрывает его авторитет. Против генпрокурора были настроены часть олигархов (Коломойский) и влиятельных чиновников (Аваков). Кроме того, поступали сигналы из Вашингтона, что за Рябошапку «вписываются» представители демократического истеблишмента (которые по-прежнему контролируют политику США в отношении Украины), а команда Трампа как раз не против увольнения Рябошапки», – пишет «Страна.ua», отмечая, что именно эти факторы послужили причиной отставки.

По мнению издания, курс Зеленский менять не собирается: он просто расставит на ключевых постах своих людей, чтобы правительство стало более управляемым.

Однако в этом случае возникает опасность лишиться западного финансирования.

Кроме того, отмечают наблюдатели, начались проблемы внутри команды Зеленского: отставку Рябошапки поддержали всего 179 «слуг народа» из более чем 250-ти. И это тревожный знак: если президент продолжит кадровую реформу, фракция расколется.

«Все это в совокупности будет вынуждать Зеленского корректировать курс страны. Если МВФ не дает деньги, то нужно их найти на других направлениях. В том числе, замирившись с Россией, установив мир на Донбассе, перенаправив часть ресурсов с войны на мирные цели, а также получив инвестиции из альтернативных Западу источников», – считают журналисты.

Возможно, Зеленский попробует шантажировать Запад сближением с Россией и таким образом вынуждать пойти на уступки. Однако у Януковича такой «финт» не получился.

«В любом случае, отставка Гончарука и Рябошапки вопреки требованиям Запада – это очень важный шаг», – резюмируют эксперты.

Киев, Платон Ефимчук

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