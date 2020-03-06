Коронавирус подбирается к Крыму

Коронавирус может попасть в Крым с территории Украины: в юго-восточных регионах соседнего государства госпитализированы 7 человек с подозрением на опасную инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Днепропетровской области в больницу отправили семью из 6 человек – у всех отмечается кашель и повышенная температура. Среди заболевших – беременная. Инфекцию мог привезти один из членов семьи, недавно вернувшийся из Италии.

В Донецкой области госпитализировали женщину, приехавшую из Таиланда.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.03.20

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