Коронавирус подбирается к Крыму

Коронавирус может попасть в Крым с территории Украины: в юго-восточных регионах соседнего государства госпитализированы 7 человек с подозрением на опасную инфекцию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Днепропетровской области в больницу отправили семью из 6 человек – у всех отмечается кашель и повышенная температура. Среди заболевших – беременная. Инфекцию мог привезти один из членов семьи, недавно вернувшийся из Италии.
В Донецкой области госпитализировали женщину, приехавшую из Таиланда.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 06.03.20
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