российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 марта 2020, 13:38 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве произошел взрыв в метро

В киевском метро произошел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на станции «Вокзальная». Раздался громкий хлопок и вагон наполнился дымом. Пассажиров тут же вывели на платформу, состав отогнали в депо.

Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что неизвестные взорвали петарду. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы.

По предварительным данным пострадавших нет.

Киев, Платон Ефичмук

Киев. Другие новости 06.03.20

В Крыму особо ценным объектом культурного значения будет руководить патриот Украины. / Новый премьер Украины придумал отмазку, чтобы не возвращать Крыму воду. / Генерального прокурора Украины отправили в отставку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Украина,