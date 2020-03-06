В Киеве произошел взрыв в метро

В киевском метро произошел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на станции «Вокзальная». Раздался громкий хлопок и вагон наполнился дымом. Пассажиров тут же вывели на платформу, состав отогнали в депо.

Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что неизвестные взорвали петарду. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы.

По предварительным данным пострадавших нет.

Киев, Платон Ефичмук

Киев. Другие новости 06.03.20

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