В Крыму под видом элитных напитков продавали «паленый» алкоголь

В Крыму изъяли около одной тысячи литров контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, подпольный цех действовал на окраине Белогорска: там горячительное изготавливали кустарным методом. Но продавали под видом элитных напитков. Производителей – мужчину и женщину – задержали после сбыта очередной партии.

Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Производители задержаны, им предъявлено обвинение.

Бутлегерам грозит лишения свободы на срок до шести лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.03.20

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