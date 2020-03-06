В Крыму действуют украинские схемы, сжирающие бюджет РФ

Убытки от срыва проектов федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя превысили полтора миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет только об объектах, начатых в 2016-2017 годах. В списке заброшенных детские сады, больницы, дороги, канализационные коллекторы…

Сейчас уже рассматривается 336 дел о нанесении ущерба федеральному бюджету. Но это не предел: придется законсервировать еще минимум 29 объектов. В том силе очистные сооружения и разводящие коллекторы в Курортном (стоимость работ 659 млн рублей); дом для реабилитированных в Судаке (160 млн); сети водоснабжения в Оленевке (145 млн); детские сады в Алуште и Ялте, Исторический бульвар в Севастополе (307 млн).

Отдельная история разворачивается с реконструкцией главной составляющей исторического ансамбля Большой Морской улицы, на которую выделено 2 млрд: при работах повреждены три пролета Таврической лестницы, связывающей Большую Морскую с центральным городским холмом. Ступени, конечно, восстановят, но это уже будет новодел.

Похожая ситуация с лестницей, ведущей к скверу у Владимирского собора: ступени разобрали под видом реконструкции, заменив исторический крымбальский камень, из которого он были вырублены, на обычный известняк.

«Действия строителей, выполняющих работы, могут иметь признаки преступления, предусмотренного часть 1 статьи 243 Уголовного кодекса России – «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия», – считает реставратор первой категории Анатолий Туманов.

Не менее плачевная ситуация в Евпатории: «Мы не ожидали, что российская действительность окажется столь печальной, – цитирует жительницу города Валентину Яковлеву «Свободная пресса». – Конечно, возня, иначе не скажешь. Всё, что было можно, на набережной Терешковой сломали и выкорчевали, потом завезли какие-то бетонные блоки, кучи щебня и песка, и всё замерло. Нам обещали, что реконструкция завершится к весне 2019-го, но уже 2020-й, а конца ей не видно.

Что говорят в таких случаях? Что деньги, вроде бы, разворованы. Я точно не знаю. Недавно приезжала большая комиссия с ревизорами из самой Москвы. Разбирались, как могло случиться, что выплачено уже несколько миллионов рублей, а работ выполнено на копейку».

Оказалось, что реконструкция набережной Терешковой сопровождалась «грубыми нарушениями технологий строительства, проектной документации, а также необоснованным завышением стоимости некоторых стройматериалов». Согласно контракту, заключенному в конце 2017 года, стоимость работ на набережной составляет порядка 770 миллионов рублей. К лету прошлого года выплачено было порядка 500 млн. Плюс 240 млн. – аванс, так и не отработанный подрядчиком.

Все материалы переданы в конце февраля в правоохранительные органы, а главная евпаторийская набережная пополнила перечень объектов незавершенного строительства. Власти наверняка найдут нового подрядчика, но деньги из бюджета придется выделять снова.

Куда ни кинь сегодня на полуострове, всюду клин. Иными словами, проблемы. И вызваны они не привычным у нас в стране дефицитом средств, – пишет «Свободная пресса». – С чем, с чем, а с финансированием Тавриде повезло – Кремль практически ни в чем не отказывает ее властям. Согласно данным, обнародованным дирекцией по управлению ФЦП, в текущем году на реализацию целевых программ Республика получила более 77 млрд. рублей (в 2019 году – 70,59 млрд., освоено 92,26%). Севастополь – около 19,7 млрд. (в 2019 – 13,55 млрд., освоено 64,66%). Проблемы с отношением к делу в целом и к получаемым из Центра субсидиям, в частности. Ещё точнее, с управлением и кадрами».

При этом многие крымчане предпочитают обвинять во всех бедах «понаехов» – так на полуострове называют приехавших из материковой России. Но эксперты уверены, что дело в другом:

«Еще в 2014 году, вскоре после «Крымской весны», друзья, живущие на полуострове, говорили мне, что если местные будут продолжать работать так же, как привыкли в украинские времена, то кончится тем, что Путин «бросит» сюда людей с материка. Прошло с тех пор без малого шесть лет. Судя по тому, что происходит с исполнением федеральных целевых программ, крымчане работать так и не научились, – говорит политолог Ростислав Ищенко. – Все упирается, главным образом, в среднее звено, отвечающее за освоение выделяемых средств. Освоить их они не могут. Потому, что не знают, как «взять» свою долю.

При украинской власти без взятки не делалось ничего. Знакомый полицейский рассказывал, что платить надо было даже при поступлении на службу в ряды МВД, иначе отказывали в приеме. Не будем забывать, что Крым почти тридцать лет жил вне России. Традиции, пришедшие на полуостров с материковой Украины, оказались живучи.

Проблема еще в том, что в стране не так много квалифицированных кадров. Дефицит грамотных управленцев, давший знать о себе в 1990-е, в России пока не восполнен. А в Крыму одна из основных проблем связана с тем, что большинство чиновников ещё «украинского призыва». Поменяли, как говорится, окраску и продолжают работать по прежней схеме».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 06.03.20

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