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Вторник, 10 марта 2020, 09:58 мск

Новости Крым

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В Крыму туристы сорвались со скал

В Севастополе погиб турист: мужчина сорвался со скалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Севастополю, трагедия произошла накануне на мысе Фиолент. В районе остановки «Маяк» двое мужчин решили залезть на скалы без специального снаряжения. В итоге оба сорвались с 15-метрвой высоты.

Один погиб на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.03.20

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