В Крыму ожидается резкое похолодание

В Крыму ожидается резкое понижение температуры.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», атмосферный фронт, надвигающийся на полуостров с запада, принесет осадки и похолодание.
Если сегодня воздух прогреется до +22, то в среду днем температура не поднимется выше +15. Ночью возможно понижение до отрицательных значений.
Похолодание продлится недолго: уже в четверг снова станет теплее.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.03.20
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