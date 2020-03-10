В Крыму ожидается резкое похолодание

В Крыму ожидается резкое понижение температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атмосферный фронт, надвигающийся на полуостров с запада, принесет осадки и похолодание.

Если сегодня воздух прогреется до +22, то в среду днем температура не поднимется выше +15. Ночью возможно понижение до отрицательных значений.

Похолодание продлится недолго: уже в четверг снова станет теплее.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.03.20

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