В Крыму украли сейф с рекламными деньгами

В Крыму украли сейф с рекламными купюрами. Деньги там тоже были, но злоумышленники их не нашли.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, в дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району поступило заявление от представителя одной из организаций района: неизвестные проникли в помещение организации, откуда тайно похитили сейф, в котором находилось около 54 тысячи рублей.

Воров нашли довольно быстро: ими оказались двое жителей Нижнегорского района Республики Крым, 34 и 40 лет.

Один из них рассказал, что накануне возле магазина расположенного в поселке Нижнегорский встретил своего знакомого, который предложил ему украсть сейф.

План решили осуществить ближайшей ночью. Выпив «для храбрости», подошли к помещению с тыльной стороны. У одного из подельников был собой гаечный ключ и нож, с помощью которых он и проник в помещение. Второй наблюдал снаружи и подстраховывал. Забрав сейф, приятели принесли его к заброшенному зданию неподалеку, которое присмотрели накануне кражи. Стали вскрывать, но ничего не получалось. С большим трудом сейф взломали при помощи металлического кола.

Открыв сейф, злоумышленники обнаружили в нем пачки рекламных листовок с изображением денежных купюр. Настоящих денег впопыхах не заметили. Тогда они решили поджечь сейф вместе с содержимым, чтобы скрыть улики преступления. После поджога быстро разошлись, не дожидаясь пока сгорит содержимое.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Симферополь, Лиана Макоба

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