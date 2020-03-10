В Крыму могут запретить все массовые мероприятия

В Крыму могут запретить все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения с Россией. Об этом сегодня сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с распространением коронавируса Роспотребнадзор опубликовал рекомендации избегать массового скопления людей: общественных мест, торгово-развлекательных комплексов, общественного транспорта и так далее.

Аксенов отметил, что правительство РК рекомендации специалистов выполняет и, если потребуется, готов отменить массовые мероприятия, чтобы обезопасить крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.03.20

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