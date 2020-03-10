Подавляющее большинство крымчан не могут позволить себе ипотеку

Большинство жителей Крымского полуострова не могут позволить себе ипотеку. К такому выводу пришли эксперты РИА «Рейтинг», проанализировав ситуацию в стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году в России было в строй 79,4 миллиона квадратных метров жилья – примерно по 0,5 квадратных метров на каждого гражданина РФ. При этом число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14%. Специалисты объясняют это ростом ставок.

При составлении рейтинга в качестве индикатора доступности ипотеки брали долю семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 квадратных метров в каждом регионе при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки взяты из официальной статистики каждого региона. Для расчtта использованы данные за 2019 год, для сравнения – за 2018 год.

Лидерами рейтинга оказались северные территории – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

Крымские субъекты оказались в конце списка: хотя доступность ипотеки за последний год выросла, но показатель все равно остается слишком низким. Севастополь на 77 месте – ипотеку могут позволить себе 16,2% семей, РК с показателем 15,5 оказался на 79 месте из 84. Хуже обстоят дела только в республиках Северного Кавказа.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.03.20

В Крыму могут запретить все массовые мероприятия. / В Крыму украли сейф с рекламными деньгами. / В Крыму ожидается резкое похолодание. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»