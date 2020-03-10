В Севастополе уже делят еще не освободившийся мандат в Госдуму

Пока в Госдуме решают вопрос о возможности самороспуска и проведения досрочных выборов, в Севастополе уже вовсю обсуждают, кто получит мандат в нижнюю палату российского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город в Госдуме представлен членом «Единой России» Дмитрием Беликом и членом ЛДПР Павлом Шперовым (последний так же является представителем Крыма и Калмыкии).

Оба особого рвения о защите интересов севастопольцев не проявили. Согласно восьмому интегральному рейтингу депутатов Государственной думы (по итогам 2019 года) индекс законотворческой активности (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах депутата к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию) у первого составляет 5,67, у второго – 1,92. Для сравнения: у лидера рейтинга этот показатель составляет 20,95.

Индекс народного голосования, отражающий возможность мобилизовать сторонников), у Белика 3,6, у Шперова 3,35 (лидер по этому показателю набрал 21,48). Невысоко деятельность севастопольских депутатов оценивают и эксперты: поставив максимальную оценку 29,5, Белику они «дали» всего 13,9, Шперову – 12.

Белик хотя бы проявляет активность в медийном пространстве, хотя и здесь коэффициент невелик – 7,36 при максимальном 29,11, но у Шперова и вовсе и 2,83.

В результате Белик с КПД 30, 53 разместился на 99 строчке рейтинга, Шперов с КПД 20,7 – на 327 (КПД лидера рейтинга составляет 80, 27).

Коэффициент переизбираемости у севастопольских депутатов низок – оба находятся в красной зоне.

Правда, в окружении Белика ситуацию критичной не считают. Тем более, что досрочные выборы увеличивают его шансы обойти главного конкурента – Сергея Лисейцева. Сейчас Лисейцев заседает в городском Законодательном собрании. Но, в отличие от Белика, может рассчитывать на административный ресурс: в декабре врио губернатора Михаил Развожаев обещал поддержать его на выборах в Госдуму.

Правда, пишет «Информер», если Белик не откажется снова участвовать в выборах, может быть повторен «Балаклавский вариант», когда «Единая Россия» поддержит сразу и Белика, и Лисейцева, а там – кому как повезет.

Среди других кандидатов на мандат от Севастополя называют представителя КПРФ Романа Кияшко, бизнесмена Олега Николаева, проигравшего Белику в сентябре 2016-го, и Алексея Чалого.

Севастополь, Илья Пелехов

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