Украинский нацбанк бросился спасать гривну

Национальный банк Украины (НБУ) выбросил за день на валютный рынок 250 млн долларов из валютных резервов страны для удержания падающего курса гривны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, которое подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов», – заявили в НБУ и попросили не паниковать участников рынка, заверяя, что кризис «кратковременный».

«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.

Отметим, что за один день торгов украинская национальная валюта обесценилась на одну гривну – с 25 до 26 за один доллар.

На данный момен золотовалютные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.20

Украинская армия подвергла Донецк миномётному обстрелу. / В Севастополе уже делят еще не освободившийся мандат в Госдуму. / Украина запретила передавать в Россию останки легендарного разведчика Кузнецова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»