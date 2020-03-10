В Крыму отставных чиновников и депутатов пристраивают к бюджетной «кормушке»

Бывший министр промышленности Крыма Андрей Васюта нашел новую работу: по предварительным данным он устраивается в ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что Васюта не единственный, покинувший властные структуры и нашедший приют в газовом ГУПе. Крымский общественник Александр Талипов провел небольшое расследование и выяснил, что в феврале 2020 на должность заместителя генерального директора Черноморнефтегаза назначен экс-министр информации и внутренней политики РК Сергей Зырянов. В должности первого заместителя гендиректора там уже трудится экс-зам главы администрации Симферополя Галина Александрова.

Опять же в феврале 2020 советником генерального директора стал экс-депутат Госсовета Крыма от ЛДПР, несостоявшийся депутат Госсовета от партии «Единая Россия» Сергей Шувайников. В этой же организации – тоже в роли советника – работает экс-глава администрации Феодосии Станислав Крысин.

«Всего у генерального директора 12 советников, минимальная зарплата каждого 200 тысяч рублей, – пишет Талипов в соцсетях. – Еще там работает депутат Госсовета от «Единой России» Самвел (Армен Мартоян – прим. РИА «Новый День»), а также бывший сторонник Евромайдана Миссюль...

А помните крымскую культувую фигуру Валерия Подъячего, который при Украине призывал вернуть Крым России и за это получил судимость за сепаратизм, а сейчас из-за нее не может работать по своей специальности преподавателем? Угадайте, кто выступал прокурором обвинителем на этом процессе? Валерий Саенко. Он кстати требовал заключить под стражу Подъячного, а также максимального наказания за сепаратизм. А где сейчас работает прокурор, который столь ревностно охранял конституционный строй Украины? Похоже, он заместитель генерального директора ГУП «Черноморнефтегаз» с зарплатой за 2018 год в 7,3 млн рублей, а в 2017 она у него была почти 6 млн. Хорошо устроился, видимо.

Вот так, получается на предприятии работает бывший прокурор Украины, который выступал обвинителем на процессе пророссийского активиста и патриота, а также замом на предприятии с ним работает сторонник Евромайдана... Совпадение? Не думаю. Как только их терпит мой хороший товарищ – Самвел, активный участник Крымской весны...»

Кстати, среди советников генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз» была и сестра экс-прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Елена Осадчая появилась в ГУП через некоторое время после того, как ее сестра нашла на предприятия нарушения. Узнать, сколько она получала, можно будет уже через пару месяцев – Осадчая, став главой сельского поселения, обязана заполнить декларацию о доходах за минувший год.

«Я абсолютно уверен, что зарплата в 200 тыс или 300 тыс нормальная для руководителя, но при одном «Но»: понятны цели его деятельности, а самое главное есть результат. И большой вопрос, как экс-чиновники стали топ-менеджерами газо-нефтяной сферы? Скажите, у нас Черноморнефтегаз очень прибыльное предприятие?» – задается вопросом Талипов.

Исходя из бухгалтерской отчетности, прибыл ГУП неуклонно росла с 2015 года, а в 2018-м внезапно обвалилась – сразу на 37 млрд рублей, составив за год всего 251 млн рублей.

«Зато видим больше 1000 госзакупок на миллиарды рублей, может в них дело? Может все бывшие чиновники, ставшие советниками и замами, тянутся к ним? А сколько закупок мы не видим, которые проводились с единственным поставщиком в размере до 500 тыс, – пишет Талипов. – Кстати, есть ещё и учреждённые нефтегазом дочерние предприятия, вот на них деньги вообще можно напрямую выделять, а их деятельность уже не под общественным контролем… Зарплаты там в среднем от 150 тыс рублей...»

Симферополь, Анна Карпенко

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