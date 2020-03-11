В Совбезе Украины признали войну в Донбассе внутренним конфликтом

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), известный когда-то юморист Сергей Сивохо проговорился в эфире, опровергнув официальную версию Киева о «российско-украинской» войне в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский чиновник комментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

По его словам, официально зафиксированное «стремление» Киева на вступление в альянс ничего не значит, пока в стране существует гражданский конфликт.

«Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия», – заявил Сивохо.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский объявил приоритетом своей внешней политики стремление Украины на вступление в НАТО. К слову, Зеленский, как президент и верховный главнокомандующий, возглавляет также и СНБО Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.20

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