В Крыму произошло ДТП с большим числом пострадавших

В Крыму произошло ДТП, в котором пострадали девять человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария случилась около 22:30 на трассе Джанкой – Симферополь в Красногвардейском районе.

Согласно предварительной версии, автомобиль Dewoo Lanos, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил двигавшийся по главной микроавтобус Mersedes Sprinter. От удара Mersedes, в котором находились 9 человек, перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель Dewoo Lanos и два его пассажира, включая 3-летнего ребенка. В Mersedes Sprinter травмы получили водитель и пятеро пассажиров. Все оди госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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