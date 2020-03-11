Ремесленников Евпатории выживают с маршрута «Малый Иерусалим»

. Напомним, маршрут действует с 2009 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремесленники, работающие на маршруте, обратились к главе Крыма с просьбой о помощи.

«За последнее время туристический маршрут «Малый Иерусалим» погибает…. Выросли горы мусора, которые никто не убирал. Директор МУП «Малый Иерусалим» Исякаев Радик Спартакович игнорировал все обращения. На наши плечи легла не посильная арендная плата, из-за чего многие ремесленники были вынуждены уйти с маршрута (гончар, кожевник, стеклодув, ткачи и т.д.) или переквалифицироваться в более выгодные проекты. Руководство МУП «Малый Иерусалим» заявило, что в этом году аренда будет повышена в 2 раза, не объясняя причины», – заявляют авторы обращения.

В числе прочего, сообщается, что на маршруте запрет или работать многодетной семье, имеющей свою мыловарню: «Повод для отказа явно выдуман: якобы, семья не предоставила документы о наемных работниках (которых нет, так как они работают сами)».

Кроме того, ремесленники утверждают, что у них хотят забрать помещения, которые они возвели сами: «Эти строения были построены не городом, а самими ремесленниками, многие залезли в долги, чтобы облагородить свои торговые места… Мы обращались к местной администрации, но кроме пустых обещаний мы ничего не добились. Нас не слышат или не хотят слышать…»

Отметим, что это обращение было опубликовано 18 часов назад в группе «Совет общественных организаций и общественности г. Евпатория» в Facebook, в это же врем ссылка на обращение была размещена на личной странице Сергея Аксенова, но, несмотря на его же распоряжение реагировать на обращения в течение 9 часов с момента публикации, никакой реакции от главы РК и его подчиненных до сих пор не последовало.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 11.03.20

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