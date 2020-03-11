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Среда, 11 марта 2020, 15:47 мск

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Украина всей страной ушла на карантин

Украина на три недели всей страной ушла на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство ввело ограничительные мероприятия на всей территории страны с 12 марта по 3 апреля. Государственный карантин подразумевает закрытие всех учебных заведений, запрет массовых мероприятий с количеством участников более 200 человек, отмену киносеансов и любых видов представлений, закрытие развлектальных центров, прекращение авиасообщения со странами, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.

При этом границы Украины остаются открытыми, но из 219 контрольно-пропускных пунктов продолжит работу только пятая часть.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в стране зафиксировали 3 марта у жителя Черновцов, вернувшегося из Италии.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.03.20

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