В Крыму прошли обыски у подозреваемых в террористической деятельности

В Крыму прошли обыску у подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативно-следственные мероприятия проводились по семи адресам в Бахчисарае и селе Холмовка, изъяты мобильные телефоны, компьютеры, носители информации и запрещенная в России религиозная литература.

Пятерых крымчан задержали. Сейчас с ними работают сотрудники ФСБ.

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 11.03.20

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