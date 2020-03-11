В Крыму прошли обыски у подозреваемых в террористической деятельности

В Крыму прошли обыску у подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативно-следственные мероприятия проводились по семи адресам в Бахчисарае и селе Холмовка, изъяты мобильные телефоны, компьютеры, носители информации и запрещенная в России религиозная литература.
Пятерых крымчан задержали. Сейчас с ними работают сотрудники ФСБ.
Бахчисарай, Лиана Макоба
Бахчисарай. Другие новости 11.03.20
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