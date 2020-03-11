ОРВИ продолжают атаковать Крым

В Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе за неделю острые респираторные вирусные инфекции подхватили более 2 тыс человек.

На картин закрыты 40 классов в 18 школах.

Тем не менее, заболеваемость пока не достигла эпидемического порога, чего не скажешь о Республике Крым, где эпидпорог превышен на 60%. Остановлен учебный процесс в 54 классах 28 школ и в 15 группах 12 детсадов.

В некоторых учебных заведениях школьникам велели приходить на занятия в медицинских масках, однако, по словам крымчан, купить их в аптеках практически невозможно.

Кстати, использовать маски потребовали и от водителей маршрутных автобусов. Обеспечить их этими медицинскими изделиями должны работодатели.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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