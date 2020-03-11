Любовь к доллару сыграет с Крымом плохую шутку

Нестабильность рубля может поставить крест на бизнесе многих крымчан: на полуострове до сих практикуют расчеты в долларах.

Как уже сообщал «Новый День», резкое снижение цен на нефть привело к существенной девальвации рубля. И если для большинства российских регионов это будет иметь отложенные последствия, то Крым моментально почувствовал опасность.

«В торговых центрах Симферополя почти на 100% аренда закреплена в долларе. Такие валютные скачки могут завести в тупик всех предпринимателей, которые работают в торговых центрах, – цитирует РИА «Новости Крым» местных предпринимателей. – Будем договариваться, чтобы заморозить цены на аренду. Если такой возможности не будет, то сами торговые центры начнут терять арендаторов».

Вырастут и цены: большая часть фруктов ввозиться в Крым из-за рубежа и закупается за доллары. Может и вовсе сложиться дефицит непродовольственных импортных товаров: закупать на высоком курсе их невыгодно, и многие предприниматели предпочтут отложить обновление ассортимента, а на оставшийся востребованный товар просто поднимут цены.

Может подорожать и крымская продукция: то же вино по большей части делается из импортного виноматериала, не говоря уже об оборудовании для производства и бочках для выдержки вина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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