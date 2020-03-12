На Украине коронавирус нечем тестировать и нечем лечить

Удивительно благоприятная ситуация на Украине на фоне бушующего в Европе коронавируса (один заболевший, четверо проверяются) напрягает не только рядовых украинцев, но и врачей. Медики считают, что заболеваемость на пару порядков выше, просто болезнь никто не диагностирует.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверка на коронавирус на Украине ведется выборочно: тест-систем не хватает, и власти считают нецелесообразным тратить их «зря». Поэтому используют их только в случае если с ярко выраженными симптомами обращается человек, приехавший из страны с высоким уровнем заболеваемости. А когда приходит человек с кашлем, насморком и температурой, но заявляет, что никуда за пределы страны не выезжал, ему ставят диагноз «ОРВИ» и спокойно отправляют домой.

В результате за минувшие выходные на всю Украину использовали всего 20 тест-систем, в то время как в США за день провели диагностику миллиона человек, а в Беларуси за несколько дней протестировали тысячу, и у семи человек выявили коронавирус.

«Понятно, что низкие показатели по коронавирусу у нас связаны с плохой диагностикой. Учитывая активный миграционный поток, а ежедневно из охваченной коронавирусом Европы к нам въезжает до 500 тысяч человек, уже можно заразиться, и не покидая Украины», – цитирует бывшего главного санитарного врача Святослава Протаса «Страна.ua».

По оценкам эксперта, в реальности инфицированных коронавирусом на Украине может быть не менее сотни, и каждый из них может заразить вирусом еще до 25 человек. То есть, болезнь, возможно, распространяется полным ходом, но под видом простуды, гриппа или пневмонии.

«Ежедневно фиксируется порядка 250 тысяч новых случаев простуды или гриппа, – говорит Протас. – Часть людей на самом деле может быть с коронавирусом».

Наладить собственное производство тест-систем, как это сделали Китай и Россия, Украина не может: технологии устарели, научно-производственный потенциал утрачен. А покупать тесты за границей, во-первых, дорого, во-вторых, их могут и не продать в нужном количестве – сейчас они нужны всем.

«Как вариант, можно купить секвенатор, позволяющий быстро проверять биологический материал. В Украине такого оборудования вообще нет. Но там цены другие – от миллиона до 10 миллионов долларов», – говорит Протас.

А чиновники тем временем бодро рапортуют об активной подготовке к борьбе с коронавирусом: в аптеки вот-вот поступят экспресс-тесты для диагностики, уже определены больницы и госпитальные базы для больных. Правда, не хватает аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО).

Однако именно они могут понадобиться в первую очередь при вспышке коронавируса. В той же Италии аппаратов уже не хватает, и врачи начинают выбирать, кого подключать – в первую очередь, тех, чьи шансы выжить выше.

На Украине на всю страну насчитывается всего около 600 аппаратов искусственного дыхания, оборудование не обновлялось с 2009 года, когда аппараты закупались для борьбы со свиным гриппом.

«В одной из областных больниц есть всего шесть аппаратов, при этом три не работают, хотя и числятся в отчетах как функционирующие, – отмечает глава общественной организации «Медицинское право в Украине» Виктор Сердюк. – У нас даже в реанимациях один аппарат на двоих пациентов. То есть, получается, что если помощь понадобится двум сразу, то врачу придется выбирать, кого подключать. И это даже без учета коронавируса.

В старых стационарах еще сохранились централизованные трубы подачи кислорода, правда, во многих они уже опломбированы. По идее, систему можно восстановить, правда, не везде. Но там нужны еще специальные наконечники, сам кислород, то есть, потребуются средства».

Что же касается аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации легких (ECMO), помогающих справиться с острым респираторным синдром, то их во всей Украине всего несколько штук, и расходные материалы к ним стоят до 3-5 тысяч евро в сутки.

«Не стоит обольщаться относительно невысокими показатели смертности от коронавируса в Китае – до 2%. В Италии, где система здравоохранения справляется со вспышкой хуже, летальность уже до 5%, – говорит Святослав Протас. – Как показывает практика, до 30% больных могут нуждаться в интенсивном лечении, в том числе, подключению к аппаратам. А если этого не обеспечить, смертность может быть и выше».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.20

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