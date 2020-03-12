Мусорная реформа в Крыму опять откладывается: на портале общественного обсуждения нормативных актов опубликован проект постановления правительства РФ о переносе срока обязательного лицензирования деятельности, связанной с обращением с отходами, в Крыму до 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове можно было без лицензии работать с отходами до 1 января 2020 года. Однако 90% «субъектов хозяйствования» лицензию до сих пор не оформили.

Из 12 мусорных полигонов в Крыму только два имеют положительное заключение экологической экспертизы и лишь один лицензирован.

По мнению специалистов организации «Зеленый патруль», к такой ситуации привела снисходительность властей, постоянно продлевающих разрешения на временную эксплуатацию объектов без лицензии: «Местные подумали: нам год, два, три дали и еще дадут – мы просто делать ничего не будем, вот и все», – комментируют ситуацию экологи, отмечая, что она «больше похожа не на попустительство, а на открытое вредительство».

И вот правительство снова переносит сроки лицензирования, надеясь, что за год компании, работающие с отходами, оформят все необходимые документы.

Однако история с лицензированием медицинских учреждений в Крыму позволяет прогнозировать, что через год сроки лицензирования мусорщиков тоже придется переносить.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.03.20

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