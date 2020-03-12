Сумасшедшие деньги: в Севастополе подсчитали, сколько замов курируют федеральную целевую программу

В Севастополе подсчитали, сколько чиновников курируют федеральную целевую программу и во сколько это обходится бюджету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в органах исполнительной власти города трудится около 2 тысяч служащих.

«За всеми департаментами и управлениями правительства закреплены замы губернатора, их на сегодняшний момент семеро: Солодовников, Базаров, Литовко, Парикин, Кулагин, Пирогова, Тимофеева. Зарплата «чистыми» колеблется от 100 до 150 тыс рублей, – пишет telegram-канал «Правда Севастополя». – Также есть основные государственные заказчики по реализации ФЦП, нацпроектов, а также местных программ. И их в Севастополе трое. Это подведы департаментов транспорта, горхозяйства и капстроя. И, как вы думаете, кто занимает 1 место по наличию руководства? Правильно! Дирекция капстроя.

Помимо директора, первого зама и второго зама в учреждении присутствуют замы по юридическим вопросам, по строительству, по безопасности, по организации закупочной деятельности, по экономической деятельности. Зарплаты от 150 до 250 тыс рублей. Это не считая директора.

Может, это и правильно для такой конторки с показателем освоения ФЦП в 6%».

Напомним, согласно официальным данным, по итогам 2019 года кассовое исполнение ФЦП по всем проектам составило в Севастополе 62%. Из них реально выполненными работами подкреплено только 56%.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 12.03.20

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