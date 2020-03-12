По факту уничтожения Бакальской косы в Крыму может быть возбуждено уголовное дело

По факту добычи песка на Бакальской косе может быть возбуждено уголовное дело. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ущерб от добычи песка на косе предварительно оценен в 52 миллиона рублей. «МВД уже передал вопрос на рассмотрение в свои подразделения. Служба экономической безопасности занимается этим вопросом, – сообщил глава РК. – Всех уже ознакомили, решение об отзыве лицензии должны были получить. Есть возможность возбудить уголовное дело. Раз вышли на тропу войны, надо идти до конца. Должны компенсировать ущерб. В случае отсутствия компенсации кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать наше богатство».

Напомним, Бакальская коса имеет статус заповедника: уникальный природный ландшафтно-рекреационный парк включает в себя косу, Бакальское озеро с целебными грязями и прибрежный аквальный комплекс. Песок на косе добывают в течение последних десятилетий – по большей части нелегально. В 2013 году на северной оконечности косы из-за антропогенной и гидрогенной деятельности образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения. Это привело к загрязнению Бакальской бухты и прилегающего побережья морской травой и мусором. В результате экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего превратились в болото и стали не пригодными для отдыха.

В 2015 году добыча песка на косе началась в промышленных масштабах. В результате ландшафтный парк потерял около 2% территории. Угроза уничтожения из-за добычи песка нависла не только над Бакальской косой. Участок побережья от Евпатории до Новофедоровки составляет 5,8 километра, и треть пляжей уже деградировала: полоса песка сократилась со 100 до 7,5 метра.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.03.20

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